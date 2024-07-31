Adli tatilde hangi davalar görülür? Adli tatil sürecince hangi mahkemeler görülür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre her yıl Temmuz ile Eylül arasında gerçekleşen adli tatil süresi boyunca yurttaşlar Adli tatilde hangi davalar görülür sorusunu gündeme getiriyor. Kanunen yurt genelinde tüm adliye salonlarında uygulanan adli tatilde pek çok hakim ve yargı mensubu adli tatilde olacak. Ancak bazı mahkemelerin devam edecek olması Adli tatil sürecince hangi mahkemeler görülür sorusunu doğuruyor. Peki, Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte ayrıntılar...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil her yıl 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında gerçekleşiyor. Adliyede işlemleri, mahkeme ve duruşmaları olan yurttaşlar adli tatil sebebiyle işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Yurttaşlar Adli tatilde hangi davalar görülür sorusunu gündeme getiriyor. Bazı mahkemelerin devam edecek olması Adli tatil sürecince hangi mahkemeler görülür sorusunu doğuruyor. Peki, Adli tatilde hangi davalar görülür? İşte ayrıntılar...

Adli tatil nedir?

Adli tatil mahkemelerin her yıl yılda bir kez olmak kaydıyla girdikleri tatil döneme denir. Bu süre zarfında mahkemelerin büyük bir bölümü çalışmaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar.” ifadeleri yer alır.

Adli tatilde hangi davalar görülür?

Adli tatilde sadece aşağıda belirtilen dava ve işler görülür:

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi. Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. Çekişmesiz yargı işleri. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.