‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberinin sansürlenmesine itiraz ‘tek cümle’ ile reddedildi!

BirGün’ün ‘Adliyede rüşvet çarkı’ haberine yönelik verilen ‘içerikten çıkarma’ kararına yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

HABER MERKEZİ

BirGün yazarı Timur Soykan’ın Türkiye’nin gündemini sarsan “Adliye rüşvet çarkı” haberine yönelik verilen ‘içerikten çıkarma’ kararına yapılan itirazlar reddedildi. Reddin gerekçesi ‘tek cümle’ ile açıklandı.

13 Ekim Cuma günü BirGün’ün “Adaletin çarkı rüşvetle döndü” başlığı ile yayınladığı haber Türkiye’nin gündemini sarmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yazdığı ihbar dilekçesinde ismi geçen bir yargı mensubunun başvurusu üzerine haber hakkında, yayınlandığı gün ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmişti.

BirGün ve Timur Soykan adına Avukat Ali Deniz Ceylan tarafından yapılan itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı.

Gazete Duvar, Artı Gerçek ve Gazete Pencere tarafından yapılan itirazların da birleştirildiği kararda, ‘içerikten çıkarma’ kararının kaldırılmasına ilişkin talepler, “İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usül ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından itirazların ayrı ayrı reddine” ifadeleri ile reddedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

BirGün’ün haberinden 3 gün sonra açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK'ye gönderdiği ihbar dilekçesi ile ilgili HSK tarafından 3 müfettiş görevlendirildiğini, gerekli çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

Buna rağmen, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dilekçede ismi geçen yargı mensupları dışındaki kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığına dair BirGün’ün devam haberi hakkında da ‘içerikten çıkarma’ kararı verilmişti.

İlgili habere dair açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB), her türlü şüphenin aydınlatılması çağrısı yaparken İstanbul Barosu ve bazı milletvekilleri de habere yönelik sansüre itiraz etmişti.