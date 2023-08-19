Adliyeye sevk edilen 3 rapçi serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına "Heijan" adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda, "BIG" olarak tanınan Samet Işık ve "CAC" olarak tanınan Şahan Terzioğlu adlı 3 rap şarkıcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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