Adliyeye sevk edilen 3 rapçi serbest bırakıldı
İstanbul'da gözaltına "Heijan" adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda, "BIG" olarak tanınan Samet Işık ve "CAC" olarak tanınan Şahan Terzioğlu adlı 3 rap şarkıcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.
İstanbul'da, 'organize suç örgütleri adına' rap şarkıları yaptıkları ve bu 'örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri' iddiasıyla gözaltına alınan 3 rapçi, sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 rapçinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen "Heijan" rumuzlu Doğan Tarda, "BIG" rumuzlu Samet Işık ve "CAC" rumuzlu Şahan Terzioğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Rapçiler, sağlık kontrolünün ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerin ardından 3 rapçi, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği' iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.
Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden Heijan, BIG, CAC gözaltına alınmıştı.
"Muti" rumuzlu Muhammet Nedim D'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.