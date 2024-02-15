Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından ayrı ayrı 15 yıl 6 aydan, 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Örgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla ‘güncel yapılanma'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 352 sayfalık iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yer aldı.

İddianamede, Adnan Oktar’ın mahkeme kararlarıyla silahlı suç örgütünün yöneticisi olarak kabul edildiği ve cezaevinde bulunduğu fakat cezaevinde bulunduğu süreç içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı. İddianamede, Oktar’ın özellikle avukatları ve diğer örgüt yöneticileri Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, talimatlarının cezaevi dışında yayılmasını sağladığı, bunu yaparken de özellikle diğer örgüt yöneticileri vasıtasıyla yargılamanın kumpas olduğuna ilişkin kamuoyu oluşturma ve siyasi lobi desteğini alma faaliyetlerine giriştiği kaydedildi.

Oktar’ın ana çatı dosyada ceza alan ve cezaevinde bulunan örgüt üyeleriyle mektup ve avukatlar aracılığıyla iletişim kurduğunun aktarıldığı iddianamede, şüphelinin etkin pişman olmak isteyen örgüt üyelerini engellemeye çalıştığı, özellikle içeride ve dışarıda bulunan örgüt üyeleri üzerindeki etkinliğini devam ettirmeye çalıştığı, ayrıca dışarıda olup işlem gören veya görmeyen örgüt üyelerinin bir arada kalması yönünde talimat verdiği belirtildi.

OKTAR'A 43,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5’er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün suçlardan dolayı fail olarak cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin bu çerçevede "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan 10 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası olmak üzere toplamda 15 yıl 6 aydan, 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, diğer 17 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "örgütün veya amacının propagandasını yapma" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce başlanacak.