Adnan Oktar, Van'a getirildi

Cezaevinde çok sayıda kadın avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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