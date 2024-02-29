Adnan Oktar, Van'a getirildi
Cezaevinde çok sayıda kadın avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Adnan Oktar, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'a getirilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Organize suç örgütü davasında toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar, dün akşam saatlerimde 2 yıldır kaldığı Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Van'a getirildi.
Cezaevinde çok sayıda kadın avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Oktar'ın gece saatlerinde Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.
'GÜNCEL YAPILANMA' DAVASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeni karar almıştı.
Mahkeme, sadece terör suçlarına ilişkin davalara baktığı için dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
Bu mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari 72 sanık hakkında açılan yeni davaya ilişkin yargılama da önümüzdeki günlerde yapılacak.