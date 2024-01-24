Adnan Oktar yapılanması yargı mensuplarını 'fişlemiş': Eski Bakan ve yardımcısı da listede

Adnan Oktar yapılanmasının, bakan yardımcısı ve yüksek yargı mensuplarının da olduğu 49 kişiyi fişlediği ortaya çıktı. 49 kişilik listede yer alan yargı mensuplarının bir kısmının örgüte yardım ettiği bir kısmının da iltisaklı olduğu değerlendiriliyor. Raporda ismi geçen eski Adalet Bakanı'nın örgüte yardım ettiği, yardımcısının da örgütle iltisaklı olduğu iddia ediliyor.

Adnan Oktar yapılanmasına yönelik 2018 yılında yapılan operasyondan sonra başlayan yargı sürecinde sona yaklaşıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 215 sanıklı davaya ilişkin tebliğnamesinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezaların onanması istendi.

Başta Adnan Oktar olmak üzere 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılan 14 sanığın da aralarında yer aldığı 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulundu.

49 YARGI MENSUBU İLE İRTİBAT KURULMUŞ

2018 yılında yapılan operasyonda ele geçirilen binlerce sayfalık örgütsel dökümanlar da dava sürecinde incelendi. İncelenen dökümanlarda, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü" üyelerinin, özellikle yüksek yargı üyelerini fişledikleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin irtibat kurduğu 49 kişi içinde, eski Adalet Bakanı, Adalet Bakan Yardımcısı, Yargıtay Daire başkanları, Yargıtay Daire üyeleri, istinaf mahkemesi başkanları, istinaf mahkemesi üyeleri, aktif görevdeki hakimler, savcılar ve bir de eski başsavcı bulunuyor.

ESKİ BİR ADALET BAKANININ ÖRGÜTE YARDIM ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

KRT TV'den Can Bursalı'nın haberine göre, raporda, 49 kişilik listede yer alan yargı mensuplarının bir kısmının Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yardım ettiği bir kısmının da iltisaklı olduğu değerlendiriliyor.

Raporda yapılan değerlendirmede, 25 yargı mensubunun örgüte yardım ettiği 22 yargı mensubunun ise örgütle iltisaklı olduğu belirtiliyor. Raporda ismi geçen eski Adalet Bakanı'nın örgüte yardım ettiği değerlendirilirken, Adalet Bakan Yardımcısı'nın ise örgütle iltisaklı olduğuna dikkat çekiliyor.

Operasyonda ele geçirilen dökümanlarla ilgili yapılan değerlendirmede, örgüt üyelerinin sosyal medya hesaplarından bazı yargı mensuplarını ekleyerek samimiyet kurduğu, daha sonra örgütün yargılandığı davalarda menfaat sağlamayı amaçladığı vurgulanıyor.

Raporda, 49 kişilik listeye girmeyen hakim ve savcılar olduğu da belirtilirken, "Not haline getirilip fişlenmeyen birçok savcı ve hakim örgüte temas etmiş, örgütle diyaloga girmiş ve örgüt menfaatleri doğrultusunda yönlendirilmiştir Adnan Oktar silahlı suç örgütü esas gücünü hukuk alanındaki manipülasyon faaliyetlerinden almaktadır" değerlendirmesi de yer alıyor.