Adnan Oktar yapılanmasını anlatan ‘Kedicik’ belgeseli yayından kaldırıldı

140journos'un 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ı konu aldığı "kedicik" isimli belgesel, İhlas Haber Ajansı’nın telif hakkı itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı.

'Adnan Oktar suç örgütü'nün işleyişini ve kadınları nasıl istismar ettiğini konu alan 140journos’un ‘Kedicik’ isimli belgeseli yayından kaldırıldı. Belgeselin yayından kaldırılmasının gerekçesi ise İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telif itirazı.

Belgeseli izlemek isteyenler önce, "Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı. Video daha sonra yayından kaldırıldı.

Belgesel, yayından kaldırılmadan önce 6 milyondan fazla izlenmişti.

Belgeselde Adnan Oktar suç örgütünün kurduğu ağ, kadınları nasıl istismar ettiği gibi konu başlıkları detaylı biçimde anlatılırken örgüte yönelik operasyona dair yorum ve anlatımlar da yer alıyordu. Belgeselde yer alan iddialara göre Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan gizlenerek yapılmıştı.