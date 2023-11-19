Adres değişiyor ama olay değişmiyor: Yine KYK, yine asansör düşmesi

Gaziantep'te bir KYK yurdunda öğrencilerin bindiği asansör, 3. kattan eksi 1. kata hızlı indi. Asansörde panik yaşayan kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

Gaziantep'te bir yurtta öğrencilerin bindiği asansör, 3. kattan eksi 1. kata hızlı indi. Asansörde panik yaşayan kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.00 sularında İbrahimli ilçesinde bulunan Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda yaşandı. İddiaya göre, asansörde bulunan 7 öğrenci, asansörün 3. kattan eksi 1'e hızlı inmesi sonucu büyük korku yaşadı. Yaşanan olayda bir öğrenci fenalaşırken, asansördeki kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan yurt öğrencileri, bina önünde yurt yönetimini protesto etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Aydın'da Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının bir benzeri akşam saatlerinde Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdunda yaşandı. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Aydın'da Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının bir benzeri akşam saatlerinde Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdunda yaşandı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması... Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı.”