AFAD açıkladı: Antalya ve Burdur'da deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 01:46'da Burdur'da 3.5 büyüklüğünde, saat 01:51'de ise Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Burdur Çavdır'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01:46'da meydana gelen depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çavdır (Burdur)
Tarih:2024-03-04
Saat:01:46:29 TSİ
Enlem:36.98556 N
Boylam:29.7575 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/VOwFpEeOwF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 01:51'de ise Antalya Korkuteli'nde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Antalya'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Korkuteli (Antalya)
Tarih:2024-03-04
Saat:01:51:15 TSİ
Enlem:36.96694 N
Boylam:29.78111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/eZNrfJ2QzU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi