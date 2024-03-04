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AFAD açıkladı: Antalya ve Burdur'da deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 01:46'da Burdur'da 3.5 büyüklüğünde, saat 01:51'de ise Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Güncel
  • 04.03.2024 06:42
  • Giriş: 04.03.2024 06:42
  • Güncelleme: 04.03.2024 06:47
AFAD açıkladı: Antalya ve Burdur'da deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Burdur Çavdır'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 01:46'da meydana gelen depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.

Saat 01:51'de ise Antalya Korkuteli'nde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. 

Antalya'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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