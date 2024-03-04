AFAD açıkladı: Antalya ve Burdur'da deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 01:46'da Burdur'da 3.5 büyüklüğünde, saat 01:51'de ise Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

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