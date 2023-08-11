AFAD açıkladı: Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Bingöl'de saat 04:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04:55'te Bingöl ili Karlıova 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği, 7.43 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2023-08-11
Saat:04:55:27 TSİ
Enlem:39.38 N
Boylam:40.892 E
Derinlik:7.43 km
Detay:https://t.co/mFZNk6IL7a@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 7 Nisan'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen Bingöl depremine ilişkin, "Bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti" demişti.
Prof. Dr. Görür, daha önceki açıklamalarında da , "Erzincan-Bingöl Karlıova arasında 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" uyarısını yapmıştı.