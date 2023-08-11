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AFAD açıkladı: Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Bingöl'de saat 04:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 11.08.2023 06:49
  • Giriş: 11.08.2023 06:49
  • Güncelleme: 11.08.2023 06:54
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AFAD açıkladı: Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04:55'te Bingöl ili Karlıova 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 7.43 km olarak ölçüldü.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 7 Nisan'da 4,5 büyüklüğünde meydana gelen Bingöl depremine ilişkin, "Bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti" demişti.

Prof. Dr. Görür, daha önceki açıklamalarında da , "Erzincan-Bingöl Karlıova arasında 7,4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz" uyarısını yapmıştı.

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