AFAD açıkladı: Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 07:27'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde, deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre;Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 07:27'de meydana gelen depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [41.39 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-08
Saat:07:27:12 TSİ
Enlem:36.3425 N
Boylam:28.40056 E
Derinlik:36.05 km
Detay:https://t.co/GIIZmlb7Mr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi