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AFAD açıkladı: Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 07:27'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde, deprem meydana geldi.

Güncel
  • 08.03.2024 08:23
  • Giriş: 08.03.2024 08:23
  • Güncelleme: 08.03.2024 08:26
AFAD açıkladı: Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre;Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 07:27'de meydana gelen depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.

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