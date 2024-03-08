AFAD açıkladı: Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 07:27'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde, deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre;Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07:27'de meydana gelen depremin derinliği 6.96 km olarak ölçüldü.