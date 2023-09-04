AFAD açıkladı: Sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp

Türkiye'nin birçok kenti sele teslim oldu. Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kentte bir bebeğin kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ise etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye’nin birden fazla ilinde meydana gelen sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kayıp yurttaşları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sel felaketinin yaşandığı kentlerden biri olan Aksaray'da açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Kayıp olan 3 aylık bebeği arama çalışmalarımız" sürüyor ifadelerini kullandı.

AKSARAY'DA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Aksaray ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı belde ve köylerde sel meydana gelirken yollarda da çökme oldu.

Ihlara yolu Kireçlik mevkisindeki su baskınında ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, Kireçlik mevkisinde sel sularına kapılan Gülseren E'nin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan bir bebeğin kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Çalışmaların devam ettiğini ve her ihbarı değerlendirdiklerini vurgulayan AFAD Başkanı Memiş, şöyle konuştu:

"Biz AFAD olarak dün itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgi çerçevesinde, Türkiye genelinde riskli illerle ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Hem dün hem de bugün için muhtemel riskli yerleri tespit etmiştik. Samsun ve bölgesinde turuncu alarm, Orta Anadolu için ise sarı alarm vermiştik. Hatay'dan Samsun'daki olaya müdahale etmek için seyahat halindeyken Aksaray ve Nevşehir'den ihbarlar geldi. Maalesef Aksaray'da ekiplerimizce 3 olaya müdahale etmek durumunda kaldık. Merkeze bağlı bir köyde vatandaşların akıntıya rağmen yoldan geçmeye çalıştıklarını tespit ettik. Ancak maalesef suya kapıldılar, akan su neticesinde bir araçtaki hanımefendi eşiyle beraber suya kapıldı. Hanımefendinin cenazesine ulaştık. Yine başka bir araçta da karı koca kendileri kurtuldular, 3 aylık bebekleri suya kapıldı. Kayıp bebeği arama çalışmalarımız devam ediyor."

Memiş, arama çalışmaları yapıldığı esnada bir aracın da dereye yuvarlandığını söyledi.

Dereye yuvarlanan araçtaki vatandaşın da kurtarıldığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"Gelen ihbarları çok önemsiyoruz, arama ve kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının Aksaray Valiliği liderliğinde AFAD olarak koordinasyonunu yürüttük. Aksaray Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE, jandarma, polis ekipleriyle beraber 150 kişiyle sahadayız. Kayıp bebeğimizi bulmak ve ihbarları değerlendirmek için sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞÜP SELDE SÜRÜKLENMİŞ

Aksaray'da meydana gelen selde kayıp olan bebekle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın içinde bulunduğu aracın sele kapılıp sürüklendiği ve bir süre sonra çiftin kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldukları belirtildi. Bu sırada anne Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık bebeği Asel'in kayıp düştüğü ve akıntıda sürüklenerek kaybolduğu öğrenildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanlar arasında yer alan anne Hayriye Balcan'ın ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SAMSUN DA SELE TESLİM



Samsun'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Oluşan yoğun su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı. Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu. Suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.

İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.

Samsun'da hayatı durma noktasına getiren sel baskını sırasında cadde ve yollardan taşan sel suları hastanenin acil servisini doldurdu. Sel sularının kapladığı acil servis kullanılmaz hale gelirken, 1 temizlik personeli de içeride mahsur kaldı.

NEVŞEHİR'DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir'de saat 20.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi tuz ocağı mevkisinde sel meydana geldi. Şevket Şimşek yönetimindeki 40 EK 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağanak yağmur başladı. Etkili olan sağanak sele dönüşürken seyir halindeki otomobil de taşkınla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin bulunması için çalışma başlattı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, sel sularına kapılan otomobili boş halde buldu. Sel sularında gözden kaybolan Şevket ve Zöhre Şimşek çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYSERİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kayseri'de ise akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar sağanak yağmur nedeniyle göle döndü.

Yeşilhisar, Pınarbaşı, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde Sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar sel sularını cep telefonları ile görüntüledi.



