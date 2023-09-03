Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

AFAD'dan Ankaralılara dolu yağışı ve sel uyarısı

Ankara'da akşam saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankaralıların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

Güncel
  • 03.09.2023 15:19
  • Giriş: 03.09.2023 15:19
  • Güncelleme: 03.09.2023 15:26
Abone Olgoogle-news
AFAD'dan Ankaralılara dolu yağışı ve sel uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da akşam saatlerine kadar güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

TRT'nin aktardığına göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) beklenen kuvvetli yağışa ilişkin Ankaralı vatandaşların cep telefonlarına uyarı niteliğinde kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Meteoroloji'ye göre bugün Ankara'da çok kuvvetli sağanak beklenmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ardahanda dolu etkili oldu: Tepeler beyaza büründü
BirGün'e Abone Ol