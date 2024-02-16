AFAD'dan İliç açıklaması: Çalışmalar sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.

Profesyonel ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmalarının belirlenen bu alanlarda yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7/24 çalışma esaslı yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."