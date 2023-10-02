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AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem

AFAD'ın verilerine göre, Adana'da saat 03:43'te 3.9 büyüklüğünde, saat 02:12'de ise Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 02.10.2023 05:57
  • Giriş: 02.10.2023 05:57
  • Güncelleme: 02.10.2023 06:01
AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03:43’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BİTLİSTE DE DEPREM

AFAD verilerine göre, merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saat 02:12'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

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