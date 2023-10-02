AFAD duyurdu: Adana ve Bitlis'te deprem
AFAD'ın verilerine göre, Adana'da saat 03:43'te 3.9 büyüklüğünde, saat 02:12'de ise Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03:43’te merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-10-02
Saat:03:43:53 TSİ
Enlem:37.768 N
Boylam:35.619 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ipRRTyLhoa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BİTLİSTE DE DEPREM
AFAD verilerine göre, merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saat 02:12'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Van Gölü - [04.98 km] Adilcevaz (Bitlis)
Tarih:2023-10-02
Saat:02:12:53 TSİ
Enlem:38.768 N
Boylam:43.064 E
Derinlik:19.86 km
Detay:https://t.co/OYFXuO1bOE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi