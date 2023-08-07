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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 11.09'da Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.08.2023 11:41
  • Giriş: 07.08.2023 11:41
  • Güncelleme: 07.08.2023 11:42
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akdeniz'de Samandağ açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 11.09'da meydana gelen depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

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