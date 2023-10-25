AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 09:09'da Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09:09'da Antalya'da (Gazipaşa) gerçekleşen depremin derinliği, 31 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 25, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [104.36 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2023-10-25
Saat:09:09:48 TSİ
Enlem:35.452 N
Boylam:31.674 E
Derinlik:31 km
Detay:https://t.co/XBFc6PYZ5r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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