AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 09:09'da Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:09'da Antalya'da (Gazipaşa) gerçekleşen depremin derinliği, 31 km olarak ölçüldü.