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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 09:09'da Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 25.10.2023 10:18
  • Giriş: 25.10.2023 10:18
  • Güncelleme: 25.10.2023 10:20
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:09'da Antalya'da (Gazipaşa) gerçekleşen depremin derinliği, 31 km olarak ölçüldü.

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