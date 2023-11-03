AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla açıklarında saat 06.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Muğla'nın 160 kilometre açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.55'te meydana gelen depremin derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.