AFAD duyurdu: Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 09:37'de Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 09:37'de meydana gelen depremin derinliği 28.43 km olarak ölçüldü.