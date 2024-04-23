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AFAD duyurdu: Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 09:37'de Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 23.04.2024 10:28
  • Giriş: 23.04.2024 10:28
  • Güncelleme: 23.04.2024 10:30
AFAD duyurdu: Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 09:37'de meydana gelen depremin derinliği 28.43 km olarak ölçüldü.

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