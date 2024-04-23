AFAD duyurdu: Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 09:37'de Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 09:37'de meydana gelen depremin derinliği 28.43 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [08.44 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-04-23
Saat:09:37:16 TSİ
Enlem:36.12556 N
Boylam:29.61861 E
Derinlik:28.43 km
Detay:https://t.co/CeXdWqEEcu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi