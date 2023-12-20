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AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balıkesir Altıeylül'de saat 07.21'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 20.12.2023 07:33
  • Giriş: 20.12.2023 07:33
  • Güncelleme: 20.12.2023 07:35
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Altıeylül'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.21'de meydana gelen depremin derinliği, 6.92 kilometre olarak kaydedildi.

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