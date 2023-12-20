AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balıkesir Altıeylül'de saat 07.21'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Altıeylül'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.21'de meydana gelen depremin derinliği, 6.92 kilometre olarak kaydedildi.