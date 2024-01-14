AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 09:01'de Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09:01'de meydana gelen depremin derinliği, 10.79 km olarak ölçüldü. #DEPREM

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-14

Saat:09:01:48 TSİ

Enlem:40.89028 N

Boylam:31.67 E

Derinlik:10.79 km

Detay:https://t.co/CG9AX3EDiy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 14, 2024