AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 09:01'de Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09:01'de meydana gelen depremin derinliği, 10.79 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 14, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-14
Saat:09:01:48 TSİ
Enlem:40.89028 N
Boylam:31.67 E
Derinlik:10.79 km
Detay:https://t.co/CG9AX3EDiy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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