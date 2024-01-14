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AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 09:01'de Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 14.01.2024 09:12
  • Giriş: 14.01.2024 09:12
  • Güncelleme: 14.01.2024 09:16
AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:01'de meydana gelen depremin derinliği, 10.79 km olarak ölçüldü.

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