AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [69.85 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-10-19
Saat:07:25:34 TSİ
Enlem:36.987 N
Boylam:26.471 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GllqYmFhrK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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