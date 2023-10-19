Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 19.10.2023 07:49
  • Giriş: 19.10.2023 07:49
  • Güncelleme: 19.10.2023 07:52
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesine 69.85 km uzaklıkta Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.25'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak bildirildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 