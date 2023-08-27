AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 06:09'da Datça Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliği 57,6 kilometre olarak ölçüldü.