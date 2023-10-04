AFAD duyurdu: Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 10:58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay Samandağ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10:58'de meydana gelen depremin derinliği 10.81 km olarak ölçüldü.