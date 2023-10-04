AFAD duyurdu: Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 10:58'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay Samandağ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 10:58'de meydana gelen depremin derinliği 10.81 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [06.10 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-10-04
Saat:10:58:14 TSİ
Enlem:36.072 N
Boylam:35.894 E
Derinlik:10.81 km
Detay:https://t.co/CFFQakliSn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi