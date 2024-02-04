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AFAD duyurdu: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 09:27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 04.02.2024 09:48
  • Giriş: 04.02.2024 09:48
  • Güncelleme: 04.02.2024 09:51
AFAD duyurdu: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:27'de meydana gelen depremin derinliği 10.01 km olarak ölçüldü.

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