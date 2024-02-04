AFAD duyurdu: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 09:27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09:27'de meydana gelen depremin derinliği 10.01 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 4, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [20.41 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih:2024-02-04
Saat:09:27:31 TSİ
Enlem:37.88861 N
Boylam:26.92306 E
Derinlik:10.01 km
Detay:https://t.co/IeLcVv2Vsv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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