AFAD duyurdu: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 09:27'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Seferihisar'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:27'de meydana gelen depremin derinliği 10.01 km olarak ölçüldü.