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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta saat 07:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 25.08.2023 07:37
  • Giriş: 25.08.2023 07:37
  • Güncelleme: 25.08.2023 07:40
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:22'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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