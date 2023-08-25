AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta saat 07:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:22'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.