AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta saat 07:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07:22'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-25
Saat:07:22:36 TSİ
Enlem:38.372 N
Boylam:37.413 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/d8HAZWPUna@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi