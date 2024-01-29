AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 09:43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:43'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak açıkladı.