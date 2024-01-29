AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 09:43'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09:43'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-29
Saat:09:43:00 TSİ
Enlem:38.13389 N
Boylam:37.05833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9synYahQU7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 29, 2024
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/2m62oVEPEY
29.01.2024, 09:42:59 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 1.1 km#Kandilli