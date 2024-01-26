AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 04:47'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Göksun'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:47'de meydana gelen depremin derinliği 7.41 km olarak ölçüldü.