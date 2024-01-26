AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 04:47'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Göksun'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04:47'de meydana gelen depremin derinliği 7.41 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-26
Saat:04:47:31 TSİ
Enlem:38.00444 N
Boylam:36.36889 E
Derinlik:7.41 km
Detay:https://t.co/v8UiI40Hjp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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