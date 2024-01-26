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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 04:47'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 26.01.2024 07:22
  • Giriş: 26.01.2024 07:22
  • Güncelleme: 26.01.2024 07:25
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Göksun'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:47'de meydana gelen depremin derinliği 7.41 km olarak ölçüldü.

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