AFAD duyurdu: Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 07:58'te Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:58'te meydana gelen depremin derinliği, 13.57 km olarak ölçüldü.