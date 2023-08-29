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AFAD duyurdu: Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 07:58'te Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 29.08.2023 08:07
  • Giriş: 29.08.2023 08:07
  • Güncelleme: 29.08.2023 08:09
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AFAD duyurdu: Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:58'te meydana gelen depremin derinliği, 13.57 km olarak ölçüldü.

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