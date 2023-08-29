AFAD duyurdu: Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 07:58'te Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07:58'te meydana gelen depremin derinliği, 13.57 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2023-08-29
Saat:07:58:14 TSİ
Enlem:38.929 N
Boylam:32.974 E
Derinlik:13.57 km
Detay:https://t.co/YKbwD1k55s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi