AFAD duyurdu: Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre deprem 11.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-03-09
Saat:21:53:38 TSİ
Enlem:38.04167 N
Boylam:37.67944 E
Derinlik:11.27 km
Detay:https://t.co/m4RarUVoBC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi