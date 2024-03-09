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AFAD duyurdu: Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 09.03.2024 22:06
  • Giriş: 09.03.2024 22:06
  • Güncelleme: 09.03.2024 22:08
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Buna göre deprem 11.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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