AFAD duyurdu: Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel 09.03.2024 22:06 Giriş: 09.03.2024 22:06

Güncelleme: 09.03.2024 22:08 Kaynak: Haber Merkezi

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