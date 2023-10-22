AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03:48'de gerçekleşen depremin derinliği, 6.46 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 03:48'de gerçekleşen depremin derinliği, 6.46 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-10-22
Saat:03:48:47 TSİ
Enlem:38.101 N
Boylam:37.737 E
Derinlik:6.46 km
Detay:https://t.co/kh840ArL90@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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