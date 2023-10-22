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AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03:48'de gerçekleşen depremin derinliği, 6.46 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 22.10.2023 07:05
  • Giriş: 22.10.2023 07:05
  • Güncelleme: 22.10.2023 07:08
AFAD duyurdu: Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 03:48'de gerçekleşen depremin derinliği, 6.46 km olarak ölçüldü.

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