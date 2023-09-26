AFAD duyurdu: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 08:32'de Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08:32'de gerçekleşen depremin derinliği ise 13.31 km olarak ölçüldü.