AFAD duyurdu: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 08:32'de Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08:32'de gerçekleşen depremin derinliği ise 13.31 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-09-26
Saat:08:32:55 TSİ
Enlem:38.203 N
Boylam:38.657 E
Derinlik:13.31 km
Detay:https://t.co/oxWoJ4C2lI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi