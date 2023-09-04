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AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 07:30'da Malatya Yazıhan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 04.09.2023 07:46
  • Giriş: 04.09.2023 07:46
  • Güncelleme: 04.09.2023 07:48
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AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya Yazıhan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:30'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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