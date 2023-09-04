AFAD duyurdu: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 07:30'da Malatya Yazıhan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya Yazıhan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07:30'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yazıhan (Malatya)
Tarih:2023-09-04
Saat:07:30:14 TSİ
Enlem:38.538 N
Boylam:38.053 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/kvM8GCIssg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi