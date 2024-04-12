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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08:44'te Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 12.04.2024 08:53
  • Giriş: 12.04.2024 08:53
  • Güncelleme: 12.04.2024 08:55
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. 

Saat 08:44'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

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