AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08:44'te Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 08:44'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.