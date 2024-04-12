AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08:44'te Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 08:44'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-12
Saat:08:44:27 TSİ
Enlem:38.21722 N
Boylam:38.58694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/IvLeB29mkG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi