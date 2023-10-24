AFAD duyurdu: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03.39'da meydana gelen deprem, yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise Malatya Pütürge merkezli depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.39'da meydana gelen depremin derinliği, 7.5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-10-24
Saat:03:39:33 TSİ
Enlem:38.202 N
Boylam:38.685 E
Derinlik:7.5 km
Detay:https://t.co/5EYpuJkl4d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Malatya Pütürge'de meydana gelen deprem nedeniyle Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.
Saat 03.39 sıralarında meydana gelen depremin derinliğini 2.6 kilometre ölçen Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ise 4.4 olarak hesapladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 24, 2023
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/KBLcnwnzGh
24.10.2023, 03:39:32 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 2.6 km#Kandilli