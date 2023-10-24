AFAD duyurdu: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03.39'da meydana gelen deprem, yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise Malatya Pütürge merkezli depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

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Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.39'da meydana gelen depremin derinliği, 7.5 km olarak ölçüldü. #DEPREM

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2023-10-24

Saat:03:39:33 TSİ

Enlem:38.202 N

Boylam:38.685 E

Derinlik:7.5 km

Detay:https://t.co/5EYpuJkl4d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2023 Malatya Pütürge'de meydana gelen deprem nedeniyle Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Saat 03.39 sıralarında meydana gelen depremin derinliğini 2.6 kilometre ölçen Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ise 4.4 olarak hesapladı. #DEPREM

TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/KBLcnwnzGh

24.10.2023, 03:39:32 TSİ

Büyüklük: 4.4

Derinlik: 2.6 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 24, 2023