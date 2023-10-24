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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03.39'da meydana gelen deprem, yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise Malatya Pütürge merkezli depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Güncel
  • 24.10.2023 07:20
  • Giriş: 24.10.2023 07:20
  • Güncelleme: 24.10.2023 07:47
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.39'da meydana gelen depremin derinliği, 7.5 km olarak ölçüldü.

Malatya Pütürge'de meydana gelen deprem nedeniyle Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Saat 03.39 sıralarında meydana gelen depremin derinliğini 2.6 kilometre ölçen Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ise 4.4 olarak hesapladı.

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