AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03.18'de Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Fotoğraf: AA

Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7.0 kilometre (km) derinlikte olduğu belirlendi. #DEPREM

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Akçadağ (Malatya)

Tarih:2023-12-01

Saat:03:18:49 TSİ

Enlem:38.37028 N

Boylam:37.61 E

Derinlik:7 km

Detay:https://t.co/g2XNwZdAHq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023