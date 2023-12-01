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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03.18'de Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 01.12.2023 06:17
  • Giriş: 01.12.2023 06:17
  • Güncelleme: 01.12.2023 06:32
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7.0 kilometre (km) derinlikte olduğu belirlendi.

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