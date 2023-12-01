AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03.18'de Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7.0 kilometre (km) derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-12-01
Saat:03:18:49 TSİ
Enlem:38.37028 N
Boylam:37.61 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/g2XNwZdAHq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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