AFAD duyurdu: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'da saat 07:32'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07:32'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [181.78 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-02-13
Saat:07:32:01 TSİ
Enlem:35.05667 N
Boylam:27.50194 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/rgge2CqnAD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 9.7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2024
AKDENIZ https://t.co/RpKUr0Stj9
13.02.2024, 07:32:08 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.7 km#Kandilli