AFAD duyurdu: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'da saat 07:32'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:32'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 9.7 km olarak ölçüldü.