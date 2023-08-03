AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Muğla'da saat 05:18'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, saat 05:18'de Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Datça'ya 224.61 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği, 6.94 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.61 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-08-03
Saat:05:18:48 TSİ
Enlem:34.848 N
Boylam:26.428 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/0ktVwyBLhx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi