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AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Muğla'da saat 05:18'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 03.08.2023 05:50
  • Giriş: 03.08.2023 05:50
  • Güncelleme: 03.08.2023 06:18
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AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, saat 05:18'de Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça'ya 224.61 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği, 6.94 kilometre olarak kaydedildi.

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