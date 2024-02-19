AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'da saat 04:25'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04:25'te meydana gelen depremin derinliği 11.3 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [172.09 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-02-19
Saat:04:25:39 TSİ
Enlem:35.13722 N
Boylam:27.60056 E
Derinlik:11.3 km
Detay:https://t.co/4csbqtwfPH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 19, 2024
AKDENIZ https://t.co/3Ut5K5ohqd
19.02.2024, 04:25:42 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 6.1 km#Kandilli