AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'da saat 04:25'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:25'te meydana gelen depremin derinliği 11.3 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN FARKLI ÖLÇÜM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.