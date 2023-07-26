AFAD İl Müdürü’nün kızı, pencereden düşüp yaşamını yitirdi

55 gündür depremin yıktığı kentlerden Hatay’da görevde olan Van AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş’ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, AFAD lojmanında pencereden düşüp hayatını kaybetti.

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş’ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, pencereden düşüp hayatını kaybetti.

Olay, Van- Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanında meydana geldi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Almira Ulutaş’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

55 GÜNDÜR HATAY’DA GÖREVDEYDİ

Van AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş’ın, kızının ölüm haberini aldıktan sonra 55 gündür görev yaptığı deprem kentlerinden Hatay’dan kara yoluyla Şanlıurfa'ya, oradan da helikopterle Van’a gelerek cenazeyi teslim aldığı belirtildi.

Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Almira'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü.