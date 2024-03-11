AFAD parayı ‘yemiş’

CHP’li Emir, AFAD bütçesinden vakıflara aktarılan kaynağın gizlendiğini söyledi. Emir “Parayı sorduğumuzda, ‘Personelin yemek parasını o kaleme koyuyoruz’ deniyor” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Maraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerindeki yetersizliği nedeniyle tartışılan AFAD’ın, “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transfer” kaleminden yaptığı harcama belli oldu.

Kurumun, vakıf ve derneklere ayrılan kaynağı ifade eden kalemden geçen yıl yaptığı harcama 4 milyon TL’ye dayandı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu harcama kaleminde yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandığını kaydetti. Bu artışın nedeninin açıklanmasını talep eden Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Emir, “AFAD’ın, ‘Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar’ olarak ifade ettiği kurumlar hangileridir?” ve “Bu kuruluşlara hangi amaçla yardım edilmektedir?” diye sordu.

KAFA KARIŞTIRDI

Yerlikaya tarafından önergeye verilen yanıtta, bu kalemden 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan harcamanın sırasıyla 1 milyon 949 bin TL, 2 milyon 342 bin TL ve 3 milyon 750 bin TL olduğunu kaydedildi. Paranın vakıf ve dernekler için kullanılmadığını savunan Yerlikaya, “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği çerçevesinde kurum bütçelerinin Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler tertibine, öğle yemeği servisinden faydalanacak memurların adedine göre ödenek tahsis edilmektedir. Tahsis edilen ödenekler yalnızca AFAD merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan ve anılan yönetmelik kapsamına giren personelin öğle yemeği katkı harcamalarında kullanılmaktadır” dedi.

Yerlikaya’nın yanıtına tepki gösteren Emir, şu ifadeleri kullandı: “Para nereye harcandı?’ sorumuza, ‘Personelin yemek paralarını o kaleme koyuyoruz’ yanıtını veriyorlar. Bütçede, personelin öğle yemeği katkı harcamaları için ayrılan paranın yerleştirileceği başka bir kalem yok mudur? AFAD Başkanlığı bu yöntem ile işbirliği yaptığı kurumların ismini gizlemeye mi çalışıyor? AFAD bütçesinden kaynak aktarılan bir vakıf ve dernek var mıdır? Var ise bu kaynağın miktarı ve aktarım amacı nedir?”