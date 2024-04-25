AFAD’a kırık not

İçişleri Bakanlığı’nın raporları AFAD’ın halkın gözünde itibarının ne kadar azaldığını gösterdi. Depremlerin ardından AFAD’dan memnuniyet duyanların oranı düştü.

Mustafa KÖMÜŞ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ayı aşkın zaman geçti. Bu süreçte başta Hatay olmak üzere deprem kentleri yalnız bırakıldı. Depremin ardından günlerce enkaz altında bekleyen insanlar AFAD’a ‘sesini’ ulaştıramadı. ‘1 yıl içinde tamlayacağız’ denilen konut sözü tutulmadı. Hâlâ konteyner kentlerde on binlerce insan yaşıyor. Bu durum da Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) itibarını yerle bir etti.

18 PUAN GERİLEDİ

Kurumun içini liyakatsiz kadrolarla dolduran AKP’nin sayesinde AFAD’dan memnuniyet duyanların oranı ciddi bir şekilde azaldı. İçişleri Bakanlığı’nın son 2022 ve 2023 yılı faaliyet raporları AFAD’ın halkın gözünde itibarının ne kadar azaldığını gösterdi. 2022 raporuna göre 608 bin 906 kişi memnuniyet anketine katıldı. Bu ankete katılanların yüzde 87,2’si AFAD’dan memnun olduğunu beyan etti. AFAD İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar içinde en memnun olunan ikinci kurum oldu. 2023 faaliyet raporuna göre AFAD bakanlığa kurumlar içinde sonunculuğa yerleşti. 640 bin 325 kişinin katıldığı ankette AFAD’dan memnun olanların oranı yüzde 69,9’a geriledi. Memnuniyet oranındaki gerileme yaklaşık 18 puan oldu.

‘Politika Bazlı Memnuniyet’ anketinde de afetlere hazırlık konusunda gerileme yaşandı. 2022 yılında yapılan ankete 231 bin 925 kişi katıldı. Bu kişilerin yüzde 72,4’ü afetlere hazırlıktan memnun olduğunu beyan etti. Geçen yıl yapılan ankete katılanların sayısı ise 223 bin 754 oldu. Ankete katılan 100 kişiden sadece 64,5 kişi afetlere hazırlık konusunda memnun olduğunu ifade etti. Bir yıl için afetlere hazırlıktaki memnuniyet oranı gerilemesi 8 puan oldu. AFAD’ın faaliyet raporunda ise arama ve kurtarma teknisyeni sayısının yetersizliğinden şikâyet edilmişti. Rapora göre toplam 3 bin 231 kontenjan ayrılan arama ve kurtarma teknisyeni kadrolarının 495’inin boş olduğu belirtilmişti.

İLAHİYATÇI GENEL MÜDÜR

AFAD’ın neden bu duruma geldiğini ise yöneticileri açıklıyor. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ilahiyat mezunu. 2018 yılına kadar Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevlerde bulunan Palakoğlu bu tarihten sonra ise AFAD bünyesinde çalışmaya başladı. Ayrıca il müdürü olarak görev yapan birçok ismin de din eğitimi aldığı ve afet yönetimine ilişkin herhangi bir eğitiminin olmadığı ortaya çıkmıştı.