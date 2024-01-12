AFAD’dan Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

AFAD’dan yapılan açıklamada Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada Doğu Karadeniz’de beklenen yoğun kar yağışına karşı uyarı yapıldı.

AFAD’ın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de yoğun kar yağışı bekleniyor! 12 Ocak Cuma günü, akşam saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’da 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Havanın soğumasıyla Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren kar yağışlarının kıyı kesimler dahil olmak üzere, 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”