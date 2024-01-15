AfD'li politikacı "göçmenleri geri gönderme" planına sahip çıktı: "Plan sır değil"

AfD'li bir politikacı, "Bu plan sır değil, bu bir söz" diyerek aşırı sağcıların milyonlarca göçmeni geri gönderme planına sahip çıktı. Almanya'da AfD'yi kapatma tartışmaları alevlendi.

BirGün ALMANYA

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin bir milletvekili milyonlarca insanın geri gönderme planıyla ilgili, "Bu gizli plan değil" dedi.

SPD konuyu Federal Meclis gündemine getirmek istediğini duyurdu.

"CORRECTIV" adlı medya kuruluşu, Almanya ve Avusturya'dan yaklaşık iki düzine aşırı sağcının Potsdam yakınlarındaki Lehnitz Gölü'nde bulunan Adlon kır evinde gizli bir toplantı yaptığını, bu buluşmada göçmen ve Alman pasaportuna sahip milyonlarca göçmenin topluca ülkeden gönderilme planının konuşulduğunu haber yapmıştı.

Habere göre toplantıya katılanlar arasında kimlikçi hareketin tanınmış yüzlerinden biri olan Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner, AfD lideri Alice Weidel'in kişisel danışmanı Roland Hartwig, AfD milletvekili Gerrit Huy, Saksonya-Anhalt AfD Meclis Grubu Başkanı Ulrich Siegmund, AfD Milletvekili ve AfD Saksonya-Anhalt Genel Sekreteri Jan Wenzel Schmidt'in çalışanı, çok sayıda sabıkası olan bir şiddet suçlusu Mario Müller de vardı.

Toplantıya AfD'li politikacıların yanı sıra iki CDU'lu politikacı da katıldı.

AÇIK AÇIK YAZDI: BU SIR PLAN DEĞİL

AfD'li siyasetçi Rene Springer, sosyal medya hesaplarından bu planların sır olmadığını belirtti:

"Yabancıları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Milyonlarcasını. Bu bir #sırplan değil. Bu bir söz. Daha fazla güvenlik için. Daha fazla adalet için. Kimliğimizin korunması için. Almanya için."

Bu ifadeye tepki çığ gibi geldi.

Kimi sosyal medya kullanıcıları AfD'li politikacıya partisindeki Çek, Slovak, Polonya, Romanya ve Kazak asıllı AfD'li politikacıları anımsattı. CDU'lu Milletvekili Serap Güler de, Springer paylaşımına yönelik şunları yazdı:

"Gizli bir plan yok. AfD planlarını oldukça açık bir şekilde paylaşıyor. Göç geçmişi olan insanların (...) korkuları ve endişeleri hakkında konuşmanın zamanı geldi."

Sol Parti Berlin Milletvekili Elif Eralp da "Bu geri gönderme planı çok tehlikeli bir durum. Aralarında sadece faşistler, AfD'liler bulunmuyor, CDU'nun mevcut üyesi polikacılar da var. Konuyu meclise getirmek istiyoruz. Belediye Başkanı CDU'dan da isimlerin orda olması hakkında ne düşünüyor, sınır dışı edilmek istenen nasıl korumayı düşünüyor. AfD hızla yükseliyor, oyu yüzde 37'lerde. Werte Union yeni parti kuruyor. İkisi Sachsen eyaletinde iktidara gelebilir. Çok tehlikeli bir durum söz konusu. Karabasan gibi korkutucu bir durum" dedi.

SPD PARLAMENTODA KONUŞMAK İSTİYOR

SPD, radikal sağcı çevrelerle AfD'lilerin Potsdam buluşması konusunu Federal Meclis'te gündeme getirmek istediğini açıkladı.

Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, AfD'den aktif politikacıların da bu girişimde yer alıp almadıklarını öğrenmek istediklerini belirterek "Önümüzdeki hafta yapılacak parlamento oturumunda AfD'ye bu soruyu sormalıyız. Bu çok önemli. Siyasi bir tartışmaya ihtiyacımız var" dedi.

Mützenich diğer parlamento gruplarına bu konunun mecliste tam olarak nasıl ele alınabileceğine dair öneride bulunmak istediğini de kaydetti.

AfD'NİN KAPATILMASI TARTIŞILIYOR

Mützenich ayrıca, özellikle eyaletlerde partilerin yasaklanması olasılığının incelenmesi gerektiğini belirterek "Eğer oradaki yetkililer açık bir şekilde anayasa karşıtı eğilimler olduğunu düşünürlerse, bunun elbette sonuçları olacaktır" dedi.

Ancak AfD şimdiye kadar sadece Almanya'nın doğusundaki üç eyalette Anayasayı Koruma Dairesi tarafından "onaylanmış aşırı sağcı parti" olarak sınıflandırıldı.

Yasaklanabilmesi içinse, temel demokratik düzene karşı saldırgan ve militan eylemlerde bulunduğunun, yani onu yıkmaya çalıştığının kanıtlanması gerekiyor.

Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi'nin alacağı yasak kararı için Federal Hükümet, Federal Meclis ve Federal Konsey başvuruda bulunabiliyor.

SPD lideri Saskia Esken AfD yasağının ilgili devlet kurumunun gerekli verileri elde etmesi halinde yasak başvurusu yapılaması gerektiğini belirtirken İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı, Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen (CDU) ise anayasanın, temel hakların, son derece yüksek engeller oluşturduğu gerekçesiyle AfD'nin yasaklanmasına ilişkin tartışmaları doğru bulmadığını açıkladı.

Ana muhalefet lideri, CDU Başkanı Friedrich Merz de yargılanmaya karşı olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller) ise aşırı sağcı parti aleyhinde delil toplanmasını gerekli gördüğünü söyledi.