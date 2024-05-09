Afetzedelerden adalet nöbeti

Depremin üzerinden 458 gün geçti ancak soruşturmalar aylardır tamamlanmadı. Depremde yıkılan 3 farklı bina için 3 ayrı kentte adalet nöbeti başlatan kayıp yakınları, sorumlular yargılanana kadar direneceklerini söyledi.

İlayda KAYA

6 Şubat 2023’te meydana gelen Maraş merkezli depremlerin üzerinden aylar geçmesine karşın yıkılan binaların soruşturmalarında ilerleme yok. Soruşturmalar yavaş ilerlediği gibi sorumlulara da ceza verilmiyor. Suçluların olası kastla yargılanması yönünde çağrı yapan depremzedeler, 3 ayrı kentte adliye önlerinde ‘Adalet Nöbeti’ başlattı. Yetkililere çağrı yapan kayıp yakınlarının tek talepleri var: Sorumluların en üst seviyeden ceza alması!

Maraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın Antakya ilçesindeki Fuat Koku Sitesi yerle bir oldu. A ve B bloktan oluşan sitede 85 kişi yaşamını yitirdi. Sitede yaşayan 4 yakınını kaybeden Döne Kaya da Ankara’daki Adalet Sarayı önünde ‘Adalet Nöbeti’ başlattı. Kaya, dosyanın hâlâ soruşturma aşamasında olduğunu kaydederek sadece müteahhitin oğlunun tutuklu olduğunu söyledi. Dosyaya eklenecek ek bilirkişi raporunu beklediklerini söyleyen Kaya, Adalet Nöbeti’nde 4’üncü güne girdiği söyleyerek “Ben artık dayanamıyorum. Ölen 53 bin yurttaş için hiçbir şey yapılmaması ve unutulmuş olması üzücü. Artık bir şeyler yapılması gerektiğini düşünerek adliyede nöbete başladım” dedi.

POLİS HAKARET ETTİ

Önceki gün tuttuğu nöbete polislerin müdahale ettiğini söyleyen Döne Kaya, yaşadıklarını şöyle aktardı: “Nöbetimin ilk dakikalarında özel güvenlik gelip sadece yukarıya genel bilgilendirme yapacağız diyerek kontol etti. İlerleyen zamanlarda her dakikada bir başka polis memuru gelip ne yaptığımı sordu. Adalet aradığımı söyledim. Sonunda hep birlikte gelip aralarında en yetkilisi olduğunu düşündüğüm polis memuru, adliye önünde eylem yapamayacağımı söyledi. Bunun yasal hakkım olduğunu söylememin ardından fütursuzca laflar edildi. Dokuz aylık yeğenimin ölümünü kullanarak neden duygusal sömürü yaptığım gibi birçok ifade kullanıldı. En son cümleleri ise ‘Depremi biz mi yaptık?’ oldu. Daha sonra alandan ayrıldım. Ancak bundan sonra orası sorun ise halka açık olan bir noktada eyleme devam edeceğim. Cumartesi günü için İnsan Hakları Heykeli’nin önünün uygun olduğuna karar verdim. Adalet gelene kadar nöbetimi tutacağım.”

DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİDE!

Depremde yıkılan binalardan biri de Sait Bey Sitesi. 43 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin depremin yaşandığı günden beri kayıp olduğu siteyle ilgili 8 Temmuz’da 4’üncü duruşmanın görüleceğini söyleyen 4 yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu, Maraş’ta adliye önünde ‘Adalet Nöbeti’ başlattı. Sorumluların olası kastla yargılanmasını isteyen Erdemoğlu, dosyalarının yeniden bilirkişiye gönderildiğini söyledi. Tuba Erdemoğlu nöbete ilişkin şunları söyledi: “Yapılan usulsüzlüklere sessiz kalmayacağımızı, bizi yıldıramayacaklarını, her türlü engele rağmen yolumuzdan vazgeçmeyeceğimizi duyurmak istedik. Sait Bey Sitesi kentsel dönüşümle yapılan bir binaydı. Devletin depreme dirençli kentler ve depreme dayanıklı binalarla ilgili kentsel dönüşüm adı altında çalışmaları var. Ancak kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme evrilmemesi talebindeyiz. Bizimki kaçak bir yapıydı ve yıkıldı. Tüm sorumluların da olası kastla yargılanması için adalet nöbeti başlattık. Nöbete devam edeceğim. 8 Temmuz’da 4. duruşmamız görülecek. Biz vazgeçmeyeceğiz.”

Belediyelerin dost/ahbap ilişkisi içinde kaçak yapıya göz yummaması gerektiğini söyleyen Erdemoğlu, bir önceki dönem Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da kaydetti.

9 GÜNDÜR DİRENİYORUM

42 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay Antakya’daki Selim Köse Apartmanı’nın hukuki süreci de kayıp yakınlarını isyan ettirdi. Yıkılan binada yakınlarını kaybeden Seda Mutaf, Manisa’daki adliye önünde tuttuğu adalet nöbetinde 9’uncu gününe girdi. Mutaf, nöbetine ilişkin “Kayıp yakınları olarak hangi kapıyı çalsak hem hukuki hem manevi süreçte destek alamıyoruz. Bizim daha bilirkişi raporumuz dahi yok. Tutuklu yok. 3 kişinin ifadesi alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldılar. Dosya çok yavaş ilerliyor ve kimse işini doğru yapmıyor. Biz şantiye şefinin ifadesini bile kendi taleplerimizle aldırdık. Bir avukat olarak adliyede dosyanın içinde adalet bulamayınca ben kendi başıma adalet nöbetine başladım. Her gün nöbet tutuyorum. Deprem davalarına dikkat çekmek için direniyorum. Sesimizi duyurmak ve davayı unutturmamak için nöbete devam edeceğim” dedi.