Afetzedelere değil şirketlere destek

6 Şubat’taki depremlerin ardından ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesi depremzedeleri mağdur ediyor. Elektrik şirketlerine sağlanan ayrıcalıkların afetzedelere sağlanmadığı, bakanlığın yanıtıyla da tescilleniyor.

Mustafa BİLDİRCİN

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde üç ay ertelenen elektrik faturalarının haziran ayında depremzedelere toplu kesilmesi büyük mağduriyetlere kapı aralarken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan konuya yönelik, “Bu kadarı da olmaz” dedirten bir açıklama geldi. Depremler nedeniyle enerji sektöründe 8,9 milyar TL’lik hasar meydana geldiğini hatırlatarak Bakan Alparslan Bayraktar’a, “Maliyetler kullanıcıların faturasına yansıtılmış mıdır?” diye soran CHP’li Cevdet Akay’a, “Tüm vatandaşlarımıza aynı birim bedeller yansıtılmaktadır” yanıtı verildi.

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentler afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi olan kentlerdeki elektrik, su ve doğalgaz faturaları 21 Mart’ta alınan karar kapsamında üç ay boyunca ertelendi. Faturalara yönelik erteleme, haziran ayında doldu. Haziran itibarıyla depremzedelere toplu faturalar gönderilmeye başlandı. Depremin üzerinden geçen onlarca güne karşın çok sayıda sorunla baş başa bırakılan depremzedeler, 7 bin TL’lere ulaşan faturalara tepki gösterdi. TEDAŞ’a ait trafolardan fahiş gelirler elde eden, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında bütçeden milyarlara lira paralar alan elektrik dağıtım şirketleri ise depremzedelerin tepkisini görmezden geldi. İktidar da afetzedelerin çığlığına adeta kulak tıkadı.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Milletvekili Cevdet Akay ise depremlerin ardından enerji alanında yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, depremler nedeniyle enerji sektöründe özel sektöre ait 8,9 milyar TL’lik hasar oluştuğunu vurgulayarak, “Bu maliyetler nasıl karşılanmıştır? Maliyetler kullanıcıların faturasına yansıtılmış mıdır?” diye sordu.

Bakan Bayraktar’ın yanıtında ise dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Hasarların giderilmesine yönelik harcamaların ilgili doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından karşılandığını belirten Akay, “Bu harcamaların bir kısmı doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin doğal afetler, yangın ve kaza gibi risklere karşı dağıtım şebekesine yaptırmak zorunda oldukları, ‘Varlık tüm risk’ sigortası kapsamında sigorta şirketlerinden temin edilmiştir” dedi.

AFETZEDEYE AYNI TARİFE

Bayraktar’ın, “Maliyetler kullanıcıların faturalarına yansıtılmış mıdır?” sorusuna verdiği ve depremzedelerin içinde bulunduğu ekonomik yıkıma kayıtsız kalındığını ortaya koyan yanıtında ise şunlar kaydedildi:

“İçinde bulunduğumuz üçüncü tarife uygulama dönemine (2022-2026) ilişkin perakende satış tarifeleri ise geçtiğimiz yıl belirlenmiş olup ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden dolayı söz konusu tarifelerde herhangi bir revizyon yapılmamıştır. Aynı zamanda ülkemizde elektrik enerjisi açısından ulusal tarife uygulanmakta ve tüm vatandaşlarımıza aynı birim bedeller yansıtılmaktadır. Depremzede vatandaşlarımıza farklı bir uygulama yapılarak daha ağır fatura yüklenmesi söz konusu değildir.”

İKTİDAR VURDUMDUYMAZ

CHP Milletvekili Cevdet Akay ise yanıtı BirGün’e değerlendirerek, iktidarın vurdumduymazlığı nedeniyle depremden etkilenen kentlerin acısının her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi. Afetzedelerin yükünün giderek arttığını belirten Akay, şunları söyledi: “Bu yükü artıran iktidarın ta kendisi. Sosyal devlet anlayışını deprem bölgesinde maalesef göremiyoruz. Defalarca ‘Deprem bölgesinden faturalar alınmasın, depremzedeler mağdur edilmesin’ dedik fakat iktidar dinlemedi. Enerji şirketleri her yıl kar rekorları kırdığı halde iktidar bu şirketleri depremzedelerden fatura almamayı kabul ettiremedi. İktidar yaptığı bu tercihle vatandaşın değil sermayenin yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.”