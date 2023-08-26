Afetzedelerin tarım alanları da yok olacak

Depremle yıkılan Malatya’da fay hattının üzerine patlatmalı maden ocağı açmak isteyen şirket harekete geçti. Yurttaşlara göre şirketin yasal izni yok.

Gökay BAŞCAN

Depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Çığlı köyünde bölge halkı şimdi de maden şirketleriyle karşı karşıya geldi. Bölgede demir feldspat madeni ve kırma eleme tesisi kurmak için köye gelen CSK Madencilik’e yurttaşlar tepki gösterdi. Bölge halkının itirazına rağmen şirket, jandarmanın gözetiminde faaliyete başladı. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği kentlerden olan Malatya’da 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 4 bin 271 bina ve 11 bin 328 bağımsız bölüm yıkıldı. Depremde 1112 büyükbaş, 6 bin 385 küçükbaş hayvan da öldü.

Depremin vurduğu bölgelerden birisi de Doğanşehir ilçesi Çığlı köyü. Bölge halkının verdiği bilgiye göre depremde köyünde yüzde 70’ine yakın yıkıldı. Geçimini başta kayısı olmak üzere tarım ile sağlayan bölge halkı depremden sonra yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatın normale dönmediği bölgeye dün sabah saatlerinde CSK Madencilik adlı şirket, iş makineleriyle birlikte geldi.

İZİNSİZ ÇALIŞIYOR

Önceki gün Mera Komisyonu Başkanı ile görüştüklerini söyleyen bölge halkı, şirketin izinsiz çalıştığını belirtti. Ancak şirket jandarmanın gözetiminde faaliyete başladı. BirGün’e konuşan bölge halkından Güngör Yıldırım, feldspat madenin ve kırma eleme tesisinin depremde kırılan fay hattının üzerine yapılmak istendiğini belirtti. “Fay hattı üzerinde patlama yapacaklar” diyen Yıldırım ayrıca tesislerin köy merkezinin 200 metre yakınında olduğuna dikkat çekti. Köyün depremde büyük yara aldığını maden tesisleriyle birlikte yaşam alanlarının yok olacağını belirten Yıldırım, “Bölge hem kayısı ağaçlarının, hem tarım alanlarının hem de su deposunun bulunduğu yer. Buradaki insanlar tek geçim kaynağı başta kayısı olmak üzere çiftçilik. Kimseye danışmadan sormadan burayı yok etmek istiyorlar” dedi.