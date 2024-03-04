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Afganistan'da 2'si çocuk 4 kişi donarak öldü

Afganistan'da 2'si kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi donarak yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 04.03.2024 17:28
  • Giriş: 04.03.2024 17:28
  • Güncelleme: 04.03.2024 17:31
Kaynak: AA
Afganistan'da 2'si çocuk 4 kişi donarak öldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afganistan'ın Sar-e Pol vilayetinde 4 kişi donarak hayatını kaybetti.

Afgan basınına göre, Sar-e Pol Vilayet Sözcüsü Habibullah Masrur, yaptığı açıklamada, vilayetin Elbedr bölgesinde, 2 kadın ve 2 çocuğun soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Masrur, kar yağışları nedeniyle 3 evin çatısının çöktüğünü ve bu nedenle 1 kişinin öldüğünü belirtti.

Afganistan'da geçen yıl yaşanan şiddetli kış nedeniyle 200'e yakın kişi donarak yaşamını yitirmişti.

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