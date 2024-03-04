Afganistan'da 2'si çocuk 4 kişi donarak öldü

Afganistan'da 2'si kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi donarak yaşamını yitirdi.

Dünya 04.03.2024 17:28 Giriş: 04.03.2024 17:28

Güncelleme: 04.03.2024 17:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)