Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 13.50’de meydana gelen depremin derinliği 201 km olarak ölçüldü.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Afganistan’ın Badakhshan vilayetinin Hindukuş bölgesinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, yerel saatle 13.50’de Feyzabad ilçesinin 60 kilometre güneyindeki Jurm köyünde, yerin 201 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Deprem başkent Kabil başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.



EMSC, depremin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu.