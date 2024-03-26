AFP, 22 yıllık foto muhabiri Bülent Kılıç'ı işten çıkardı

AFP, 22 yıldır bünyesinde çalışan foto muhabiri Bülent Kılıç'ı işten çıkardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıç, "Ve tahmin ettiğim oldu tazminatsız işten kovuldum" dedi.

Tecrübeli foto muhabiri Bülent Kılıç, 22 yıldır çalıştığı AFP tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

İşten çıkarıldığını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah uyandım, önce güneşe dua etmek için balkona çıktım, vahşi hayvanların başlarına gelecekleri önceden sezdiği gibi bu sabahın her zamankinden daha sıradan olduğunu düşündüm. Kendimi görev süresi dolmuş bir asker gibi biraz daha motive etmek istedim nafile.

Mükemmelliğine inandığım kainat çok sıradandı, kendimi adeta bir film izler gibi izledim bu sabah. Ve tahmin ettiğim oldu tazminatsız işten kovuldum. Tam da her şey çok sıradan derken. Vahşi hayvanların içnine doğduğu gibi doğdu içime. Bugün 26 Mart 2024, boğazı geçiyorum."

Mükemmelliğine inandığım kainat çok sıradandı, kendimi adeta bir film izler gibi izledim bu sabah. Ve tahmin ettiğim oldu tazminatsız işten kovuldum. Tam da her şey çok sıradan derken. Vahşi hayvanların içnine doğduğu gibi doğdu içime. Bugün 26 Mart 2024, boğazı geçiyorum. — Bulent KILIC (@Kilicbil) March 26, 2024

Bülent Kılıç 2014'te Time dergisi ve The Guardian gazetesi tarafından “Yılın En İyi Fotoğrafçısı” seçilmişti.

Kılıç, 2015'te Pulitzer ödüllerinin ''feature photography'' kategorisinde "Suriye-Türkiye sınırında, küçük Kürt kasabalarındaki IŞİD saldırılarından kaçan Kürtlerin etkileyici fotoğrafları için" aday gösterilmişti.